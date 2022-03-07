Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Вранці 7 березня ворог обстріляв Миколаїв реактивними системами залпового вогню “Смерч”. Під удар потрапили передмістя Миколаєва та його житлові квартали. Ворожий обстріл спричинив пожежі, ліквідацією яких вже займаються співробітники ДСНС. Внаслідок обстрілу було пошкоджено систему теплопостачання в місті.

У “Миколаївоблтеплоенерго” повідомляють, що тимчасово не працюють котельні за адресами:

вул. Безіменна, 91

вул. Новозаводська, 48,

вул. Знам’янська, 2,

вул. Космонавтів, 43 ,

У підприємстві наголошують, що його спеціалісти працюватимуть над відновленням роботи пошкоджених об’єктів та забезпечать постачання тепла до будинків, як тільки це буде можливо. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу наразі невідома.