Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не припиняються обстрілів регіону, унаслідок чого продовжують гинути мирні жителі.

Про це йдеться у дописі Сергія Гайдая у Facebook.

Так, за інформацією голови Луганщини, унаслідок вчорашніх ворожих артилерійських обстрілів Попасної загинуло двоє цивільних мешканців. Ще одна людина отримала поранення.

Загалом ворог наступає по всій лінії зіткнення. Основні зусилля російських армійців зосереджені на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти ведуть інтенсивні обстріли позицій ЗСУ, щоб витіснити українських захисників.

Продовжується наступ і у Новотошківському напрямку. Не припиняється штурм Рубіжного та Попасної.

Унаслідок російських обстрілів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлові об’єкти.