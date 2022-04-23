Про це йдеться у дописі Сергія Гайдая у Facebook.
Так, за інформацією голови Луганщини, унаслідок вчорашніх ворожих артилерійських обстрілів Попасної загинуло двоє цивільних мешканців. Ще одна людина отримала поранення.
Загалом ворог наступає по всій лінії зіткнення. Основні зусилля російських армійців зосереджені на Сєвєродонецькому напрямку. Окупанти ведуть інтенсивні обстріли позицій ЗСУ, щоб витіснити українських захисників.
Продовжується наступ і у Новотошківському напрямку. Не припиняється штурм Рубіжного та Попасної.
Унаслідок російських обстрілів Попасної та Рубіжного пошкоджено три житлові об’єкти.
- Нагадаємо, на Луганщині російські солдати обстріляли високовольтну лінію, внаслідок чого у всьому місті Сєвєродонецьк зникло енергопостачання.
- Відомо, що протягом 22 квітня, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова та області 56 разів.
- Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відповів на критику українців щодо несвоєчасної евакуації мирного населення.