Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькийв Telegram.
Попередньо руйнувань немає. Інформація ще уточнюється. Стосовно постраждалих голова ОВА не додав.
“Есманська громада: майже о 6 ранку три парафії з міномета. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії”, – написав він.
Минулого дня окупанти обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області. Дмитро Живицький зазначив, що близько 8:30 ранку ворог завдав 20 пострілів гранатометом по території Миропільської громади.
Ще близько 14:00 зафіксували три вибухи по території Білопільської громади. Внаслідок атак немає постраждалих та руйнувань.
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