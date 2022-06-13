Попередньо руйнувань немає. Інформація ще уточнюється. Стосовно постраждалих голова ОВА не додав.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькийв Telegram .

“Есманська громада: майже о 6 ранку три парафії з міномета. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії”, – написав він.

Минулого дня окупанти обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області. Дмитро Живицький зазначив, що близько 8:30 ранку ворог завдав 20 пострілів гранатометом по території Миропільської громади.