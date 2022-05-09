Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.

Російські окупанти влучили по центральній частини Слов’янська. Ступінь пошкоджень інфрастуктури з’ясовують. Попередньо щодо постраждалих не повідомлялось.

“Привітання з 9 травня від “братів”, — додав мер Слов’янська.

Місцевий голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також він наголосив на тому, аби місцеві не публікували у соцмережах відео чи фото обстрілів.