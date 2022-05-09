Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях.
Російські окупанти влучили по центральній частини Слов’янська. Ступінь пошкоджень інфрастуктури з’ясовують. Попередньо щодо постраждалих не повідомлялось.
“Привітання з 9 травня від “братів”, — додав мер Слов’янська.
Місцевий голова закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також він наголосив на тому, аби місцеві не публікували у соцмережах відео чи фото обстрілів.
- Нагадаємо, у житлових будинках Миколаєва з-під кранів почала йти технічна вода. Містян закликали не готувати їжу та не вживати її.
- Окупанти атакували власні позиції у Запорізькій області, щоб не їхати на лінію фронту. Проти себе вони застосували важку вогнеметну систему “Солнцепек”.
- Також росіяни влучили ракетою у єврейське кладовище у Глухові (Сумська область).