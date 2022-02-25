Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.
Наразі кількість поранених і загиблих не встановлена. Відомо, що є важко поранені діти. Це був вже третій обстріл Охтирки за сьогодні.
Існує дезінформація, що російські загарбники завдають ударів лише по військовій інфраструктурі. У Міністерстві оборони наголошують, що це “цинічна брехня Росії”. Обстріл в Охтирці це доводить.
Про це раніше також повідомляв голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
Ситуацію прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який наголосив, що усі інциденти фіксуються разом з Офісом Генерального прокурора.
“Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча”, – констатував Кулеба.
- Нагадаємо, що у Міністерстві оборони України зазначили, що російські війська тікають з поля бою у напрямку Російської Федерації на Луганщині.
- Також Москва готова направити своїх представників до білоруської столиці Мінська для перемовин з Києвом. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
- Варто зазначити, що сьогодні російські кораблі обстріляли два цивільні іноземні судна біля порту “Південний”.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ.
- Дещо раніше Міністерство внутрішніх справ України виклало інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.