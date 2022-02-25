Наразі зафіксували факт обстрілу "Градами" в Охтирці, що влучили в житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Відомо, що там перебувало багато людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.

Наразі кількість поранених і загиблих не встановлена. Відомо, що є важко поранені діти. Це був вже третій обстріл Охтирки за сьогодні.

Існує дезінформація, що російські загарбники завдають ударів лише по військовій інфраструктурі. У Міністерстві оборони наголошують, що це “цинічна брехня Росії”. Обстріл в Охтирці це доводить.

Про це раніше також повідомляв голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Ситуацію прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який наголосив, що усі інциденти фіксуються разом з Офісом Генерального прокурора.