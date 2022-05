Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого сховища в зону відповідальності SGF, на Південь України.

Танки Т-62 будуть дуже вразливими до протитанкової зброї. Присутність застарілої російської техніки свідчить про дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6gQjEGEiRb

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2022