Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого сховища в зону відповідальності SGF, на Південь України.
Танки Т-62 будуть дуже вразливими до протитанкової зброї. Присутність застарілої російської техніки свідчить про дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6gQjEGEiRb
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2022
Нагадаємо, що російські сухопутні війська продовжують спробу оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Нещодавно окупанти захопили кілька сіл на північному заході від Попасної. Проте Україна зберігає контроль над кількома захищеними секторами та не віддає Росії повний контроль над Донбасом.
- Станом на початок 93-ої доби повномасштабного російського вторгнення, активні наступальні дії окупантів тривають на Донецькому напрямку. Окрім цього, загарбники збільшили кількість обстрілів ЗСУ на Південнобузькому напрямку.
- Розвідка Сполученого Королівства зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська армія зазнала чималих втрат у своїх так званих елітних підрозділах. Йдеться про армійців, які служать у повітряно-десантних військах РФ.
- За даними розвідки Великої Британії, російські армійці збільшили інтенсивність наступу на Донбасі, намагаючись захопити одразу декілька населених пунктів.