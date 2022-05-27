Російські окупанти відправляють в Україну застарілу техніку. Серед неї 50-річні радянські танки Т-62.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого сховища в зону відповідальності SGF, на Південь України.

Танки Т-62 будуть дуже вразливими до протитанкової зброї. Присутність застарілої російської техніки свідчить про дефіцит сучасного, боєздатного обладнання в Росії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 May 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6gQjEGEiRb — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 27, 2022

Нагадаємо, що російські сухопутні війська продовжують спробу оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Нещодавно окупанти захопили кілька сіл на північному заході від Попасної. Проте Україна зберігає контроль над кількома захищеними секторами та не віддає Росії повний контроль над Донбасом.