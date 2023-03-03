Про це повідомляє CNN з посиланням на поліцію Костянтинівки.

Поліціянти у коментарі видання наголосили, що сподіваються полагодити міст якнайшвидше, оскільки він є життєво важливим для евакуації мирних жителів та перевезення вантажів, зокрема боєзапасів.

Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Водночас за даними правоохоронців, військові все ще можуть дістатися до міста ґрунтовими доріжками та полями.

Повідомлення поліції підтвердив солдат спецназу в Бахмуті, який повідомив CNN, що в міст влучила російська ракета, залишивши велику воронку.

У Донецькій області діє обов’язкова евакуація, і, за словами українських чиновників, у Бахмуті залишаються близько 5000 людей.

Російські війська наступають на Бахмут, але українські військові кажуть, що тримають позиції в боях за східне місто і не планують відступати.