Мер Одеси Геннадій Труханов вважає, що російські окупаційні війська можуть спробувати оточити Одесу двома угрупованнями військ: із Вознесенська та з Придністров'я. Після цього можлива висадка морського десанту.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на пресбрифінг міського голови Одеси.

Мер Одеси Геннадій Труханов переконаний, що загарбники намагатимуться оточити місто військами з Придністров’я та з Миколаїівщини. Окупанти планували висадку десанту з кораблів на узбережжі біля Одеси, проте за наявною інформацією ці кораблі передислокували до Криму. Одне з угруповань ворога прямує в напрямку міста Вознесенськ, що на Миколаївщині. Інша група ворожих військ може вийти в напрямку Одеси з Придністров’я.

Міський голова Одеси припускає, що десант таки може бути висаджений і з моря, проте це, на думку мера, може відбутися тільки після цілковитого оточення міста з суходолу. Зараз місцева влада Одеси робить запаси продуктів тривалого зберігання та медикаментів на випадок довготривалої облоги міста.

Труханов наголосив, що захисники Одеси мають час на підготовку до оборони міста завдяки героїчному спротиву захисників Миколаєва, які затримали ворога. Також мер міста подякував міжнародним партнерам за постачання продуктів, ліків та теплого одягу.