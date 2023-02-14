Російські армійці бомбардували українські війська та міста вздовж лінії фронту на сході Донецької області, що схоже на перші залпи нового наступу. Тим часом міністри оборони країн НАТО зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити збільшення постачання боєприпасів Україні.

Про це сповіщає Reuters.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, у Бахмуті немає жодного квадратного метра, який би був безпечним або який би не перебував у зоні дії ворожого вогню чи безпілотників. З наближенням першої річниці вторгнення Росії Кремль активізував операції на широкій території південної та східної України, і багато хто очікує нового великого наступу.

Повідомляється, що перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що західним країнам необхідно збільшити постачання Києву боєприпасів.

“Ми не бачимо жодних ознак того, що президент Росії Володимир Путін готовий припинити війну. Ми бачимо зворотнє: він готується до нових наступів та атак”, – наголосив він.

Зазначено, що Збройні сили України повідомили сьогодні, 14 лютого, що за минулу добу їхні війська відбили обстріли п’яти населених пунктів на Луганщині та шести – на Донеччині, у тому числі в районі Бахмута.

Крім того, уряд Великої Британії заявив, що найманці з ПВК “Вагнер”, які очолили російський штурм Бахмута, досягли невеликих успіхів на північних околицях за останні три дні. Бахмут, який є залізничним і логістичним вузлом, зазнав кількамісячних обстрілів: багато його районів перебувають у руїнах. Там залишилося лише близько 5000 мирних жителів із довоєнного населення, яке налічувало близько 70 000.

Згідно зі словами Кириленка, наші війська укріпили позиції в очікуванні вуличних боїв. Влада сподівається скоротити кількість людей там до мінімуму і спробує евакуювати поранених. Захоплення Бахмута стане для Росії “трампліном” для наступу на два більші міста Донецька – Краматорськ і Слов’янськ – і дасть Москві новий імпульс після місяців невдач з початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

“Україна відчайдушно потребує додаткової зброї, включаючи винищувачі та ракети великої дальності. Тому міністри з кількох країн НАТО та інших союзників Києва в так званій групі “Рамштайн” зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити збільшення військової допомоги”, – пишуть ЗМІ.

За словами Столтенберга, питання авіації буде вирішено, але Україні зараз потрібна підтримка на землі. Зокрема Україна використовує снаряди швидше, ніж може їх виготовити Захід.