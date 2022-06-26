Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Генеральний штаб повідомив, що невизначені частини російської 5-ї загальновійськової армії воюють навколо Покровського та Пилипчатина, обидва в межах 15 км на північний схід від Бахмута.

Повідомляється, що російські війська просунулися на один кілометр у районі Роти та Вершини, обидва в межах 10 кілометрів на південний схід від Бахмута.

Заступник міністра інформації “Донецької Народної Республіки” (ДНР) Даніїл Безсонов заявив, що війська ДНР взяли під контроль Кодема, село в 15 км на південний схід від Бахмута. Російські війська додатково провели серію невдалих штурмових операцій на північ від Донецька 25 червня.

Війська агресора вели бої біля Ясинуватої, Костянтинівки, Василівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янки, але жодного підтвердженого просування в цих районах не зробили.

Російські війська продовжили наступальні дії на південний схід від Ізюма до Слов’янська, але 25 червня не зробили жодного підтвердженого просування. Окупанти продовжували створювати умови для відновлення наступальних дій на Слов’янськ із заходу від Лимана і обстрілювали Маяки, Псикунівку, Райгородок і Стародубівку, а також розвідку українських позицій у цьому районі.

Разом з тим, російські війська продовжують позиційні бої на північ від Харкова та намагаються зміцнити свої оборонні рубежі та відбити втрачені позиції на південних напрямках.