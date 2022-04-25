Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
На сході противник проводить наступальні дії задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.
На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно.
На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, але безрезультатно.
В Маріуполі – важкі бої, ЗС РФ завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”.
В районах Князівки та Миколаївки – обстріли позицій ЗСУ.
Українські військові завдають російським великих втрат.
- Нагадаємо, виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв заявив, що з початку повномасштабного нападу, РФ втратила в Україні 90% своїх найкращих десантників.
- У Херсонській області напередодні фейкового референдуму ворог намагався активізуватися. Українські збройні сили повернули під контроль України 8 населених пунктів області.
- Цього тижня Збройні сили України відбили численні атаки вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Російським військам завдано значної шкоди.