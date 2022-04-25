Розпочалася шістдесят перша доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Найгострішою є ситуація на Сході та Півдні України.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На сході противник проводить наступальні дії задля встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, але безрезультатно.

В Маріуполі – важкі бої, ЗС РФ завдавали ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”.

В районах Князівки та Миколаївки – обстріли позицій ЗСУ.

Українські військові завдають російським великих втрат.