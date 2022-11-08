Російські війська розкритикували генералів за «незрозумілу битву» через великі втрати серед особового складу

Російські війська засудили "незрозумілу битву" на Донецькому напрямку після того, як, очевидно, зазнали великих втрат протягом тижня інтенсивних боїв у ключовому східному регіоні України.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Москва намагалася прорвати оборону Києва в районі міста Павлівка щонайменше протягом останніх семи днів: в одному з боїв українські війська ліквідували близько 300 росіян. Про це зазначають у відкритому листі російських військових губернатору Приморського краю.

Солдати 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ різко критикували високопоставленого російського посадовця в рідкісному прояві непокори, звинувативши владу в “приховуванні” кількості втрат “через страх бути притягнутими до відповідальності”.

Лист, нібито надісланий з лінії фронту регіональному російському губернатору, надійшов на тлі хиткого наступу Москви в регіоні, який російський президент Володимир Путін незаконно анексував трохи більше ніж місяць тому.

“Знову нас кинули в незрозумілу битву генерал Мурадов і його кум, земляк Ахмедов, щоб Мурадов заробив премії, щоб мати гарний вигляд в очах Герасимова (начальник генштабу РФ)”, – йдеться у доповідній записці, надісланій губернатору Приморського краю.

У своєму листі російські військові наголошують, що “у результаті “ретельно” спланованого наступу “великих полководців” за останні чотири дні російські солдати втратили близько 300 осіб, убитими і пораненими, з частиною МВС”.

“Ми втратили 50% нашого обладнання. Це одна наша бригада. Командування округу разом з Ахмедовим приховують ці факти та спотворюють офіційну статистику втрат, боячись бути притягнутими до відповідальності”, – йдеться у повідомленні.

Вони благали губернатора Олега Кожем’яко: “Як довго таким бездарам, як Мурадов і Ахмедов, дозволять продовжувати планувати військові дії лише для того, щоб зберегти вигляд і здобути нагороди ціною стількох життів?”.

Своєю чергою, міністерство оборони РФ дало рідкісну публічну відповідь на критику військових дій, заперечуючи, що його сили зазнали “значних безглуздих втрат у людях і техніці”.

Втрати РФ в районі Вугледара та Павлівки Донецької області “не перевищують 1% бойової чисельності та 7% поранених, значна частина яких уже повернулася до строю”, заявили в міністерстві.

Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що запеклі бої за Донецьк “залишаються епіцентром найбільшого божевілля окупантів” і спростував заяви російського губернатора Кожем’яко про те, що втрати Москви “не такі вже й великі”.

“Вони щодня гинуть сотнями”, — додав Зеленський. “Земля перед українськими позиціями буквально всіяна тілами окупантів”.

Зазначивши, що губернатор перебуває приблизно за 9 тисяч кілометрів від лінії фронту, Зеленський зауважив, що “губернатор, мабуть, звідти краще бачить, скільки військових і як відправляють на забій з його регіону. Або йому просто наказали брехати”.

Українські військові оприлюднили кадри, на яких видно два російські танки Т-72Б і три БМП-2, уражені українською артилерією та протитанковими комплексами, тоді як високопосадовці згадують про відбиті атаки інтенсивних обстрілів у цьому районі.