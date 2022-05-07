Російські військові скинули авіабомбу на школу у Білогорівці. В підвалі будівлі переховувалося 90 цивільних.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у підвалі школи перебували близько 90 місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

Також наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів близько 30 осіб. Рятувальна операція триває.

Варто зазначити, що російські військові намагаються здійснити прорив у Білогорівці, аби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.