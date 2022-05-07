Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у підвалі школи перебували близько 90 місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.
Також наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів близько 30 осіб. Рятувальна операція триває.
Варто зазначити, що російські військові намагаються здійснити прорив у Білогорівці, аби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.
- Нагадаємо, що російські війська 7 травня обстріляли з РСЗВ “Град” житловий сектор Привілля (Луганщина), вбивши у такий спосіб 2 дітей. Ще 2 неповнолітніх та жінка зазнали поранень.
- Також, сьогодні, 7 травня 2022 року, російські війська завдали ракетно-бомбових ударів по Одесі, Сумській та Миколаївській областях. Зокрема над Полтавською областю було збито ворожу ракету.