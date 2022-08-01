Російські війська відновили локальні наземні атаки на північний захід і південний захід від Ізюма (Харківська область) і, можливо, створюють умови для наступальних операцій далі на захід у Харківській області або в напрямку міста Харкова.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

Російські війська вже розпочали невдалі штурми та спроби розвідки Чепіль, Щурівка та Гусарівка (на північний захід від Ізюма) та відновили наступ на Дмитрівку та Бражиківку (на південний захід від Ізюма) останніми днями. Російські війська протягом місяців утримували позиції навколо Балаклії та Великої Комишувахи і можуть використовувати ці два райони як плацдарми для наступальної операції.

Російські війська можуть використати свої позиції навколо Балаклії, щоб відновити штурм міста Харків з південного сходу. Російські війська навряд чи захоплять Харківську область, чи місто Харків – друге за чисельністю населення місто в Україні – враховуючи темпи просування Росії на Донбасі та тривалі проблеми з формуванням сил і логістикою.

Раніше ISW оцінювало, що президент Росії Володимир Путін, можливо, наказав російським військам взяти місто Харків і неокуповану частину Харківської області, але навряд чи йому вдасться досягти таких цілей. Російські війська також можуть проводити бойові атаки, щоб запобігти українським контрнаступам.