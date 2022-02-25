У Міністерстві оборони України зазначили, що російські війська тікають з поля бою у напрямку Російської Федерації на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації, однак Збройні Сили України дають відсіч.

Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Українські підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.

Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону з Росією.

Нагадаємо, що на Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Водночас не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.