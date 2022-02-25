Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.
Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації, однак Збройні Сили України дають відсіч.
Сьогодні опівдні в районі Біловодська українські воїни дали бій російським окупантам. Українські підрозділи прорвали позиції загарбників та закріпили успіх контрнаступом.
Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону з Росією.
Нагадаємо, що на Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досяг. Водночас не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.
- Також Москва готова направити своїх представників до білоруської столиці Мінська для перемовин з Києвом. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
- Варто зазначити, що сьогодні російські кораблі обстріляли два цивільні іноземні судна біля порту “Південний”.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ.
- Водночас Міністерство внутрішніх справ України виклало інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.
- Попри перші реакції світу, які могли здаватися слабкими на тлі жаху брутального нападу РФ на Україну, вчора ввечері та протягом ночі світ нарешті почав діяти.