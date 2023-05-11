Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що проблеми з боєздатністю військ РФ, які загострені тривалими боями у Бахмуті, ймовірно, значно зменшують здатність росіян захищатись від українських контратак на цьому напрямку.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

За даними фахівців, 72-га окрема мотострілецька бригада РФ – яка під натиском ЗСУ втекла з позицій під Бахмутом – є символом низки ендемічних проблем з формування сил, з якими стикаються російські війська.

Про формування 72-ої окремої мотострілецької бригади РФ у складі 3-го армійського корпусу ISW повідомляв ще 7 серпня 2022 року. Бригаду формували в Оренбурзькій області і її склад, в основному – це добровольчі батальйони.

У вересні 2022 року Forbes повідомляв, що 3-й армійський корпус розгорнуто в Харківській області і що український контрнаступ у цьому регіоні значною мірою знищив складові частини корпусу, зокрема, ймовірно, і 72-гу окрему мотострілецьку бригаду.

Українські ЗМІ припустили, що вцілілі підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади могли передислокуватися в Миколаївську область після контрнаступу в Харківській області, де вони зазнали втрат під час контрнаступу на півдні України в жовтні 2022 року.

“ISW не може підтвердити, куди дислокувалась 72-га бригада після відведення російських військ із західного (правого) берега Дніпра, але дуже ймовірно, що будь-які підрозділи 72-ї бригади, які нещодавно дислокувалися в районі Бахмута, не діють на повну силу”, – зазначили експерти.

Вони додали, що бригада, яка зазнала декількох поразок та виснажені найманці ПВК “Вагнер” дають можливості для українських військових проводити обмежені контратаки на Бахмутському напрямку.

“Проблеми, пов’язані зі спеціальними зобов’язаннями різних угруповань сил на Бахмутському напрямку, а також очевидні збої в командуванні й управлінні, ймовірно, заважають російським силам у цьому районі проводити ефективні оборонні операції”, – резюмували фахівці.