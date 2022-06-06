Російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ (Донецька область) у спробі оточити українські сили.

Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Британська розвідка нагадала, як 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 вразили залізничну інфраструктуру Києва. Ймовірно, причиною цієї атаки була спроба зірвати постачання західної військової техніки до передових українських підрозділів.

На Донбасі зараз тривають запеклі бої в місті Сєвєродонецьк Краматорського району Донецької області. “Російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ у рамках спроби оточення українських сил”, – констатують у розвідці.

У морі, після втрати крейсера “Москва” у квітні, російські війська, ймовірно, перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря. Серед них – системи SA-15 і SA-22.

Цілком імовірно, що ця зброя призначена для забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний.

“Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна“, – констатує розвідка Великої Британії.