Про це інформує пресслужба міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Британська розвідка нагадала, як 5 червня російські крилаті ракети повітряного базування Х-101 вразили залізничну інфраструктуру Києва. Ймовірно, причиною цієї атаки була спроба зірвати постачання західної військової техніки до передових українських підрозділів.
На Донбасі зараз тривають запеклі бої в місті Сєвєродонецьк Краматорського району Донецької області. “Російські війська продовжують просуватися на Слов’янськ у рамках спроби оточення українських сил”, – констатують у розвідці.
У морі, після втрати крейсера “Москва” у квітні, російські війська, ймовірно, перемістили численні засоби протиповітряної оборони на острів Зміїний у західній частині Чорного моря. Серед них – системи SA-15 і SA-22.
Цілком імовірно, що ця зброя призначена для забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний.
“Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, зокрема експорту українського зерна“, – констатує розвідка Великої Британії.
- Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш глибоко стурбований нестачею продовольчих ресурсів у світі. На його думку, війна в Україні загрожує продовольчій безпеці у різних частинах планети.
- Однак, очільник російського МЗС Сергій Лавров висунув нові вимоги задля розблокування українських кораблів із продовольством.
- Також невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.
- Нещодавно Папа Римський Франциск засудив блокаду експорту пшениці з українських портів, зауваживши, що “зерно не може бути зброєю війни”.
- Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що Захід повинен перевірити щирість намірів президента РФ Володимира Путіна, який заявив, що готовий випустити судна з українським зерном з заблокованих портів.