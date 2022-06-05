Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Протягом останніх 24 годин українські сили контратакували місто Сєвєродонецьк Луганської області, ймовірно, загальмувавши оперативний імпульс російських сил, який раніше набули завдяки зосередженню бойових підрозділів та вогневої потужності.
Як повідомляє розвідка Великої Британії, російські сили, задіяні в цьому районі, включають особовий склад, мобілізований із резерву очолюваних Росією сил сепаратистів самопроголошеної Луганської Народної Республіки. “Ці війська погано оснащені та навчені, їм не вистачає важкої техніки в порівнянні з регулярними російськими частинами”, – наголошують у відомстві.
Використання проксі-піхотних сил для операцій з розчистки міст є тактикою Росії, яка раніше використовувалася в Сирії. Тоді військове керівництво РФ використовувало V корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Це може бути пов’язаним із прагненням мінімізувати втрати живої та технічної сили, вважають експерти:
“Цей підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, яких зазнають регулярні російські війська”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 June 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Sy8NG76Fa8
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 5, 2022
- Розпочалася сто друга доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої Держави, зокрема у Києві.
- Нагадаємо, сьогодні близько 6 ранку жилеті столиці України прокинулися від гучних вибухів.
- Вночі 4 червня 2022 року в Харківській області російські військові завдавали чотири удари по цивільному аеродрому.
- Українські війська провели успішні локальні контратаки в Сєвєродонецьку, а просування російських прямих нападів на місто та ширші операції з його оточення залишаються повільними. Українська оборона на сході залишається ефективною.