Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Так, агентство опублікувало супутниковий знімок приватної американської компанії Maxar Technologies, котрий був зроблений 14 березня. На знімку чітко видно написи “діти” російською мовою, зроблені на землі поруч із Драмтеатром.
Полк Нацгвардії “Азов”, який обороняє місто, повідомив, що в драмтеатрі ховалися близько тисячі маріупольців. Багато городян були з маленькими дітьми.
Своєю чергою, редактор оборонної тематики британського журналу The Economist Шашанк Джоші також розмістив відповідні знімки, акцентуючи на написі попереду та позаду театру.
“Вражаючі супутникові знімки, зроблені в понеділок Маріупольського драматичного театру, який сьогодні постраждав від авіаудару. У ньому перебували 1200 мирних жителів. На зображенні видно, що слово “діти” написано російською великими білими літерами перед і позаду театру”, – написав Джоші.
Striking satellite imagery taken on Monday of the Mariupol Drama Theatre—hit by an air strike today. 1,200 civilians were sheltering in it. The image shows that the word “children” is written in Russian in large white letters in front of & behind the theatre.
(📸: @Maxar) pic.twitter.com/JEuvRadBUK
— Shashank Joshi (@shashj) March 16, 2022
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