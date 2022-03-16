Російські війська скинули авіабомбу на Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Інформація про постраждалих досі недоступна через безперервний обстріл. Водночас стало відомо, що поруч із будівлею видно напис "діти" російською мовою, котрий видно з повітря.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, агентство опублікувало супутниковий знімок приватної американської компанії Maxar Technologies, котрий був зроблений 14 березня. На знімку чітко видно написи “діти” російською мовою, зроблені на землі поруч із Драмтеатром.

Полк Нацгвардії “Азов”, який обороняє місто, повідомив, що в драмтеатрі ховалися близько тисячі маріупольців. Багато городян були з маленькими дітьми.

Своєю чергою, редактор оборонної тематики британського журналу The Economist Шашанк Джоші також розмістив відповідні знімки, акцентуючи на написі попереду та позаду театру.

“Вражаючі супутникові знімки, зроблені в понеділок Маріупольського драматичного театру, який сьогодні постраждав від авіаудару. У ньому перебували 1200 мирних жителів. На зображенні видно, що слово “діти” написано російською великими білими літерами перед і позаду театру”, – написав Джоші.