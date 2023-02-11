Вчора ввечері, 10 лютого, під час масованої атаки російських військ вдруге за день було пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Вчора ввечері, 10 лютого, від російських обстрілів знову постраждали дві станції “ДТЕК Енерго”, які вже зазнавали атак того ж дня. Внаслідок терористичних ударів обладнання ТЕС було суттєво пошкоджено.

У ДТЕК зазначили, що цього разу обійшлося без постраждалих. А також додали, що від початку енергетичного терору росіяни вже 28 разів атакували ТЕС ДТЕК.

Нагадаємо, що 10 лютого, внаслідок денних ворожих обстрілів постраждало чотири ТЕС “ДТЕК Енерго”. За попередньою інформацією, через атаку двоє працівників станцій отримали поранення. Їм оперативно надали медичну допомогу.

Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанцій. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію її наслідків.

“Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі”, – розповіли у ДТЕК.

Зазначимо, що від ранку 10 лютого війська РФ завдавали чергового масованого ракетного удару по території України. Внаслідок чого були влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.