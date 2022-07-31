Російські війська вели наземні штурми навколо Бахмута та околиць міста Донецька, а також на південний захід від Ізюма. Один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни підозрюють, що російські війська віддають перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька коштом зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська. Російське командування намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста. ISW констатують, що один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти мають намір отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих референдумів у вересні.

Дуже малоймовірно, що російські наступальні операції допоможуть захопити Бахмут, адже він великий і добре захищений. Так само вони оцінюють ймовірність досягнути значних успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка та Піски, які вистояли проти їхнього тиску з часів російського вторгнення у 2014 році. Проте бої в цих районах, швидше за все, посиляться, і президент України Володимир Зеленський закликає жителів евакуюватися.

Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв’язку (GLOC), що веде в бік Ізюма.

В Інституті вивчення війни наголосили, що російські війська знову не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.

Також відомо, що 30 липня українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області. Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро поблизу Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.