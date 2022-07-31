Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
В Інституті вивчення війни підозрюють, що російські війська віддають перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька коштом зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська. Російське командування намагається використати нещодавні досягнення в районі Новолуганського, щоб натиснути на Бахмут зі сходу. Їхні зусилля навколо Донецька, ймовірно, спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста. ISW констатують, що один штурм на схід від Бахмута досяг обмежених успіхів.
В Інституті вивчення війни вважають, що окупанти мають намір отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих референдумів у вересні.
Дуже малоймовірно, що російські наступальні операції допоможуть захопити Бахмут, адже він великий і добре захищений. Так само вони оцінюють ймовірність досягнути значних успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка та Піски, які вистояли проти їхнього тиску з часів російського вторгнення у 2014 році. Проте бої в цих районах, швидше за все, посиляться, і президент України Володимир Зеленський закликає жителів евакуюватися.
Супутникові знімки показали, що російські підкріплення зосереджені біля українського кордону на наземній лінії зв’язку (GLOC), що веде в бік Ізюма.
В Інституті вивчення війни наголосили, що російські війська знову не проводили наземних штурмів біля Сіверська, що свідчить про те, що вони депріоритезують операції в цьому районі.
Також відомо, що 30 липня українські війська превентивними артилерійськими ударами зірвали російський штурм у Херсонській області. Українські офіційні особи стверджують, що пошкодження залізничного мосту через Дніпро поблизу Херсона унеможливило російські війська поповнювати свої позиції на західному березі річки залізницею.
- Розпочалася сто п’ятдесят восьма доба протистояння повномасштабному російському воєнному вторгненню. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без особливих змін. Російські окупанти не припиняють завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. До 6 серпня продовжено терміни проведення заходів щодо перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь.
- Сьогодні вночі та вранці, 31 липня, росіяни вчергове обстріляли місто Миколаїв, знищивши об’єкти інфраструктури та пошкодивши житлові будинки.