Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
Російські окупанти стали відводити особовий склад та техніку на інші позиції після ударів ЗСУ. Атака по місцеперебуванню сил загарбників сталася у ніч на 29 липня.
До міста Пологи у шпиталь доставили близько 40 поранених. Поблизу Чернігівки залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Утім підрозділи виведено практично в повному складі.
Решту окупантів розподілено по містах Токмак та Бердянськ разом з технікою. Росіяни намагаються створити враження про планову ротацію. Проте вони розпочали мінування під’їзних доріг, що свідчить, що вони мають намір повністю залишити селище.
- Нагадаємо, на території Донецької області через обстріли російських військових на пшеничному полі сталася пожежа.
- Внаслідок обстрілу Миколаєва загинули Герой України, генеральний директор компанії “Нібулон” Олексій Вадатурський та його дружина Раїса Михайлівна Вадатурська.