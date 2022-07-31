Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Російські окупанти стали відводити особовий склад та техніку на інші позиції після ударів ЗСУ. Атака по місцеперебуванню сил загарбників сталася у ніч на 29 липня.

До міста Пологи у шпиталь доставили близько 40 поранених. Поблизу Чернігівки залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Утім підрозділи виведено практично в повному складі.

Решту окупантів розподілено по містах Токмак та Бердянськ разом з технікою. Росіяни намагаються створити враження про планову ротацію. Проте вони розпочали мінування під’їзних доріг, що свідчить, що вони мають намір повністю залишити селище.