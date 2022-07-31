Російські окупаційні війська відводять особовий склад у Запорізькій області. Йдеться про селища Верхній Токмак і Чернігівка.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Російські окупанти стали відводити особовий склад та техніку на інші позиції після ударів ЗСУ. Атака по місцеперебуванню сил загарбників сталася у ніч на 29 липня.

До міста Пологи у шпиталь доставили близько 40 поранених. Поблизу Чернігівки залишаються кілька блокпостів та не більше 100 військових. Утім підрозділи виведено практично в повному складі.