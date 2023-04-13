Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook.

“Ворог вдарив по місту двома ракетами С-300”, — сказав Лях.

Внаслідок удару було пошкоджено школа №8, у подвір’я якої влучила ракета. Також постраждали багатоповерхові будинки, що знаходилися поруч.  Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.

Фото: Павло Кириленко

Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Внаслідок цього постраждало декілька приватних будинків.

Стосовно жертв чи постраждалих не повідомлялося.

Фото: Павло Кириленко