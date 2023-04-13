Про це повідомив мер Слов’янська Вадим Лях у Facebook.
“Ворог вдарив по місту двома ракетами С-300”, — сказав Лях.
Внаслідок удару було пошкоджено школа №8, у подвір’я якої влучила ракета. Також постраждали багатоповерхові будинки, що знаходилися поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони.
Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Внаслідок цього постраждало декілька приватних будинків.
Стосовно жертв чи постраждалих не повідомлялося.
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