Про це йдеться в Twitter Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки Сполученого Королівства, існує ймовірність того, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА) – головної танкової сили Росії – будуть переозброєні на Т-62, щоб компенсувати попередні втрати.

Зазначено, що раніше 1 ГТА мала отримати основні бойові танки (ОБТ) наступного покоління – Т-14 “Армата”. Крім того, останніми днями радянські бронетранспортери БТР-50, вперше поставлені на озброєння в 1954 році, були ідентифіковані як дислоковані в Україні.

Повідомляється, що з літа 2022 року близько 800 Т-62 було вилучено зі зберігання, а деякі отримали модернізовані механічні приціли, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час. Однак, обидва різновиди радянських транспортних засобів матимуть багато вразливостей на полі бою, включаючи відсутність сучасної динамічної броні.