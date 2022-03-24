Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки МО України.

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Війська ворога мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи із впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації.

Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.

Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто щоб оформити пенсійне забезпечення.