У бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почали вилучати українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи "воєнної поліції". Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані "ідеологічні функції".

Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки МО України.

Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.

Війська ворога мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.

Знайдені книжки вилучають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку.

У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи із впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.

Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації.

Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.

Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто щоб оформити пенсійне забезпечення.