Про це повідомляє пресслужба Головне управління розвідки МО України.
Найбільшу зацікавленість поліцаїв викликають книжки щодо історії українських Майданів, АТО/ООС, історії українських визвольних змагань. До “екстремістської” літератури відносять шкільні підручники історії України, наукову та популярну історичну літературу.
Війська ворога мають цілий перелік заборонених до згадування імен. Серед них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновіл. У містах Кремінна, Рубіжне (Луганська область), Городня (Чернігівська область) відомі випадки вилучення книжки “Справа Василя Стуса” Вахтанга Кіпіані.
Знайдені книжки вилучають, знищують на місці або вивозять у невідомому напрямку.
У Старобільську Луганської області російська окупаційна адміністрація проводить заходи із впровадження в обіг російських рублів для розрахунку в магазинах та на ринках.
Також путінські війська намагаються розставляти на місцях окупаційні адміністрації.
Ведеться розшук патріотів та учасників АТО/ООС.
Місцевому населенню надано вказівку збирати документи, начебто щоб оформити пенсійне забезпечення.
- Нагадаємо, російські війська облаштували фільтраційний табір. Пункт, куди насильно завозять українців, заснували в Докучаєвську Донецької області.
- Насильно депортованим військами РФ українцям пропонують роботу на Сахаліні. Після фільтраційних таборів їх відправляють до депресивних російських регіонів.
- Пресслужба Маріупольського муніципалітету повідомила про те, що окупанти силоміць вивозять людей з Маріуполя на територію РФ. Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів.
- Окупаційні війська РФ продовжують насильно вивозити жителів Маріуполя до Росії. Під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців.