Російські військові зайшли в місто Кремінна (Луганська область) – одну з нині найгарячіших точок російсько-української війни.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Евакуація з Кремінної наразі неможлива – російська армія зайшла в місто, “величезна кількість техніки”, тривають вуличні бої”, – йдеться у повідомленні.

Гайдай наголосив, що влада довго просила місцевих жителів евакуюватися з міста, розробляла маршрути евакуації, однак протягом ночі ситуація змінилася.

Точна кількість мирних жителів, які лишилися, невідома – через бойові дії до багатьох людей неможливо дістатися.

Внаслідок обстрілу росіянами у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, але їх життю нічого не загрожує.

Очільник ОВА також наголосив, що сьогоднішні обстріли в місті Золоте були цілеспрямованою спробою росіянами убити мирних жителів – вони знали, що завдають ударів по житлових будинках.

ОНОВЛЕНО: 11:40

Згодом, об 10:46 очільник ОВА Луганської області заявив про взяття під контроль Кремінної.