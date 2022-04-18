Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
“Евакуація з Кремінної наразі неможлива – російська армія зайшла в місто, “величезна кількість техніки”, тривають вуличні бої”, – йдеться у повідомленні.
Гайдай наголосив, що влада довго просила місцевих жителів евакуюватися з міста, розробляла маршрути евакуації, однак протягом ночі ситуація змінилася.
Точна кількість мирних жителів, які лишилися, невідома – через бойові дії до багатьох людей неможливо дістатися.
Внаслідок обстрілу росіянами у Лисичанську поранено шестеро патрульних поліцейських, але їх життю нічого не загрожує.
Очільник ОВА також наголосив, що сьогоднішні обстріли в місті Золоте були цілеспрямованою спробою росіянами убити мирних жителів – вони знали, що завдають ударів по житлових будинках.
ОНОВЛЕНО: 11:40
Згодом, об 10:46 очільник ОВА Луганської області заявив про взяття під контроль Кремінної.
- Нагадаємо, вранці 18 квітня російські окупанти завдали по Дніпропетровській області низку ракетних ударів – більшість із них збили сили ППО.
- Внаслідок обстрілу міста Золоте (Луганська область) російськими військами щонайменше двоє осіб загинули та четверо поранених.
- 17 квітня російські війська обстріляли центр міста Харкова. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, що вкотре показує слабкість і відчай ворожої армії.