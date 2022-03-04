Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

За повідомленням відомства, майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військовими. Згідно з наявною інформацією, персонал електростанції знаходиться на своїх робочих місцях. Оперативний персонал контролює стан енергоблоків та забезпечує їхню експлуатацію згідно з вимогами технологічних регламентів безпечної експлуатації, додають у Державній інспекції ядерного регулювання. На енергоблоці №1 відбувається планово-попереджувальний ремонт. Блоки №2 та №3 відключено від мережі, наразі відбувається розхолодження ядерних установок. Блок №4 єдиний, що знаходиться в роботі. На блоках №5 та №6 відбувається розхолодження ядерних установок, повідомляють у Державній інспекції ядерного регулювання України.

У ДІЯР зауважують, що зараз охолодження реакторів відбувається згідно з вимогами технічних регламентів безпечної експлуатації. Проте якщо охолодження реакторів буде порушено, можливий викид радіації у довкілля, який за масштабом значно перевищить той, який стався на ЧАЕС та на станції Фукусіма-Даїчі. Також у відомстві наголосили, що окрім реакторів на території ЗАЕС також знаходиться сховище радіоактивних відходів, пошкодження якого також може призвести до значного викиду радіації в навколишнє середовище.