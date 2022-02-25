Україна поінформувала Міжнародне агентство з атомної енергії про фактичну втрату контролю над ядерними і радіаційними об’єктами у зоні відчуження, а також про збільшення рівня радіації внаслідок захоплення 24 лютого 2022 року військами Російської Федерації території зони Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України у Facebook.

Такі дії РФ – пряме порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

“Весь світ пам’ятає і з болем у серці згадує одну з найбільших екологічних катастроф – аварію на Чорнобильській АЕС… Україна колись захистила увесь світ від ядерної небезпеки. Але, на жаль, сьогодні увесь світ постав перед новою страшною загрозою ядерної небезпеки – російські збройні угруповання захопили усі об’єкти Чорнобильської АЕС”, – наголошується у повідомленні.

Зазначається, що наразі у сховищах ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2 є понад 2 2000 відпрацьованих тепловидільних збірок реактора. У руках загарбників ця значна кількість плутонію-239 може перетворитися на ядерну бомбу, яка перетворить тисячі гектарів на мертву пустелю.

Якщо російські війська зруйнують інфраструктуру та об’єкти, котрі захищають Європу та світ від наслідків Чорнобильської катастрофи, то це матиме жахливі наслідки для всіх людей.