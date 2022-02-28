Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.
Зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці – нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій окупанти починають відкривати вогонь на ураження.
Окрім цього, противник для прикриття використовує також форму ЗСУ, Національної гвардії та Національної поліції України.
У Генштабі наголошують, що противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.
Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури.
Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
- Нагадаємо, російські загарбники атакували житлові квартали Харкова. Окупанти завдали удари по мирному населенню артилерійськими системами БМ-21 «Град».
- У Донецькій області тривають бої у Маріуполі та Волновасі. Станом на 9 ранку обидва міста залишалися найгарячішими точками в регіоні. Російські окупаційні війська обстріляли колону з гуманітарною допомогою з “Градів”.
- Також у багатоквартирний житловий будинок в центрі Чернігова влучила ворожа ракета. Внаслідок пожежі постраждала одна жінка.