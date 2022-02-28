З метою введення в оману населення та української армії агресор використовує державну символіку України та замальовує знаки на своїй техніці. Білий прапор окупанти також вивішують для прикриття, аби підійти впритул до українських позицій.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці – нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій окупанти починають відкривати вогонь на ураження.

Окрім цього, противник для прикриття використовує також форму ЗСУ, Національної гвардії та Національної поліції України.

У Генштабі наголошують, що противник, втрачаючи наступальний потенціал, втрачає разом з ним і людське обличчя. По всій смузі наступу фіксуються численні випадки порушення російським агресором законів війни та міжнародного гуманітарного права.

Найпоширеніші військові злочини російських окупантів: використання зброї проти цивільного населення, бомбардування, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, що призвели до руйнування цивільної інфраструктури.

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний наголосив, що такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.