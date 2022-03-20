Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Російські військові вперше зайняли урядові будівлі в Бердянську 27 лютого. Бердянськ розташований на Азовському морі і знаходиться приблизно у 70 кілометрах на південний захід від Маріуполя.
Українські мітингувальники вийшли на марш за Україну, співаючи “Червону руту” поблизу набережної, що проходить вздовж Азовського моря.
Проте, в певний момент російські військові спробували залякати українців, застосувавши силу до активістів. Вони затримали щонайменше двох мітингувальків. Російський військовий завдав декілька ударів ногами одному з активістів.
Водночас українські активісти не піддались залякуванням та продовжили відстоювати власну позицію.
⚡️ Бердянськ. Місцеві жителі вийшли на мітинг проти російської окупації.#StopRussia#ClosetheSkyoverUkraine #NoFlyZoneUA #RussiaTerroristCountry pic.twitter.com/3Kbm8Sirzn
— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 20, 2022
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