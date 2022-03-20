20 березня російські військові затримали щонайменше двох мітингувальників У Бердянську. Українські активісти влаштували мітинг на підтримку України, та попри силовий тиск, продовжили акцію.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Російські військові вперше зайняли урядові будівлі в Бердянську 27 лютого. Бердянськ розташований на Азовському морі і знаходиться приблизно у 70 кілометрах на південний захід від Маріуполя.

Українські мітингувальники вийшли на марш за Україну, співаючи “Червону руту” поблизу набережної, що проходить вздовж Азовського моря.

Проте, в певний момент російські військові спробували залякати українців, застосувавши силу до активістів. Вони затримали щонайменше двох мітингувальків. Російський військовий завдав декілька ударів ногами одному з активістів.

Водночас українські активісти не піддались залякуванням та продовжили відстоювати власну позицію.