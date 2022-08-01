По Миколаєву завдали масованих ракетних ударів. Внаслідок атаки поранення отримали три людини, а також пошкоджено приватні будинки і травмпункт однієї з лікарень.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram. Ракети запустили по місту близько 01:00. Боєприпаси влучили по травмпункту, внаслідок чого на території медичного диспансеру виникла пожежа. Знищено вогнем гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Окупанти пошкодили чотири будівлі. Ще руйнувань зазнали медичний автотранспорт та вікна. Обійшлося без жертв. За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, будівлю травмпункту частково зруйнували. У сусідніх лікувальних відділеннях вибито вікна.