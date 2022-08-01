Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

Ракети запустили по місту близько 01:00. Боєприпаси влучили по травмпункту, внаслідок чого на території медичного диспансеру виникла пожежа. Знищено вогнем гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Окупанти пошкодили чотири будівлі. Ще руйнувань зазнали медичний автотранспорт та вікна. Обійшлося без жертв.

Фото: Олександр Сєнкевич

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, будівлю травмпункту частково зруйнували. У сусідніх лікувальних відділеннях вибито вікна.

“Цей травмпункт ми відкрили наприкінці 2019 року. Його зводили з нуля. Фактично це була перша будівля лікувального закладу, побудована за останні 20 років в Миколаєві. І це був один з найсучасніших травмпунктів України”, – написав мер.

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич

Фото: Олександр Сєнкевич