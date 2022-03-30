Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Facebook.
Резніченко зауважив, що на місці працюють рятувальники та правоохоронці.
“У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає”, – зазначив Резніченко.
Попередньо голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері 30 березня дві ракети РФ влучили в нафтобазу у Дніпрі. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.
- Нагадаємо, 28 березня російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.
- 26 березня РФ випустила рекордну одномоментну кількість ракет по території України. 52 ракети були випущені з кораблів Чорноморського флоту з акваторії Севастополя і щонайменше 18 з території РБ.