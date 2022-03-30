Ворог обстріляв Дніпропетровщину: у Дніпрі дві ракети знищили нафтобазу, у Новомосковську постраждав завод.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Facebook.

Резніченко зауважив, що на місці працюють рятувальники та правоохоронці.

“У Дніпрі ракета влучила у нафтобазу. У Новомосковську – в один з заводів. Загиблих немає”, – зазначив Резніченко.

Попередньо голова Дніпровської облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері 30 березня дві ракети РФ влучили в нафтобазу у Дніпрі. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає.