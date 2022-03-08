Про це повідомляє американський телеканал CNN.
CNN знайшов геолокацію та підтвердив достовірність оприлюдненого відеозапису.
На відео видно десятки російських військових, які вишикуються на перехресті на східній стороні Чаплинки, понад 480 км на південь від Києва. Чаплинка розташована на південному березі Дніпра в Херсонській області та знаходиться глибоко в межах окупованої РФ території України.
На відео також видно сотні протестувальників.
“Иди домой”, – дехто в натовпі скандує російською.
Інші вигукують українські гасла.
Пізніше на відео чути постріли, але ніхто не постраждав.
Натовп не зрушив з місця та продовжив скандувати окупантам, аби ті повертались додому в РФ.
- Нагадаємо, у Новій Каховці росіяни почали стріляти по мирних демонстрантах.
- У Мелітополі міська телевежа та вежі радіозв’язку знаходяться під контролем російських терористів.
- Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу запровадити нові санкції проти країни-окупанта. На думку Президента, нові обмеження мають стосуватися експорту російських товарів та імпорту західної продукції до РФ.