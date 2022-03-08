У поселенні Чаплинка, що у Херсонській області, 3000 людей вийшли на акцію протесту проти російської агресії в Україні, терористи відкрили вогонь по безбройним мітингувальникам. Американські журналісти підтвердили справжність отриманого раніше відео.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

CNN знайшов геолокацію та підтвердив достовірність оприлюдненого відеозапису.

На відео видно десятки російських військових, які вишикуються на перехресті на східній стороні Чаплинки, понад 480 км на південь від Києва. Чаплинка розташована на південному березі Дніпра в Херсонській області та знаходиться глибоко в межах окупованої РФ території України.

На відео також видно сотні протестувальників.

“Иди домой”, – дехто в натовпі скандує російською.

Інші вигукують українські гасла.

Пізніше на відео чути постріли, але ніхто не постраждав.

Натовп не зрушив з місця та продовжив скандувати окупантам, аби ті повертались додому в РФ.