Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Російські війська продовжують потерпати через деморалізацію та проблем із дисципліною в Україні. Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних претензій дислокованих російських солдатів, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою.
У російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. Під час війни в Україні у них, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою значних бойових премій.
Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом “спеціальної військової операції” та принаймні відвертою корупцією серед командирів.
Російські військові постійно не забезпечують базові права для військ, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці. Це майже напевно сприяло незмінному моральному стану більшої частини сил.
- Кремль міг активізувати свої зусилля з просування самоцензури серед російських мілблогерів і військових кореспондентів, які висвітлюють війну в Україні.
- Розпочалася сто дев’яносто третя доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника.