У російських військових виникла проблема невиплати заробітної плати у повному обсязі. Це посилює ефект, створений втомою та бойовими втратами після половини року широкомасштабної агресії РФ проти України.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Російські війська продовжують потерпати через деморалізацію та проблем із дисципліною в Україні. Окрім бойової втоми та великих втрат, однією з головних претензій дислокованих російських солдатів, ймовірно, залишаються проблеми із зарплатою.

У російській армії дохід військовослужбовців складається зі скромної основної зарплати, доповненої різноманітними бонусами та надбавками. Під час війни в Україні у них, ймовірно, виникли значні проблеми з невиплатою значних бойових премій.

Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом “спеціальної військової операції” та принаймні відвертою корупцією серед командирів.

Російські військові постійно не забезпечують базові права для військ, дислокованих в Україні, включаючи відповідну форму, зброю та пайки, а також оплату праці. Це майже напевно сприяло незмінному моральному стану більшої частини сил.