Російські окупаційні війська продовжують зміцнювати позиції на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, з метою підготовки до контрнаступу українських воїнів.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Такі висновки американські аналітики зробили опираючись на заяви українських посадовців. Зокрема голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, який повідомив, що війська РФ активно риють окопи на території Запорізької АЕС та розміщують військову техніку у житлових кварталах.

Також голова Енергодарської міськадміністрації Дмитро Орлов повідомив, що російські війська продовжують використовувати оборонні позиції навколо Запорізької АЕС для обстрілів населених пунктів у Дніпропетровській області.

У Головному управлінні військової розвідки (ГУР) України зазначили, що російські війська також частково відновили роботу бетонного заводу у Мелітополі для зміцнення рубежів оборони, вогневих позицій та відбудови аеродрому у місті.

У ГУР уточнили, що спроби росіян відновити аеродром займуть щонайменше 21-28 днів і, ймовірно, не дозволять його повністю запустити.

Українські ЗМІ опублікували кадри, на яких російські війська нібито перекидають танки та БТР через населені пункти на південь і північ від Мелітополя, ймовірно, у напрямку Херсонської області.

Радник Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські війська намагаються зремонтувати Антонівський міст, та навряд чи відновлять його здатність перевозити важку військову техніку.

На відео з геолокацією також видно, як російські війська будують понтонний міст через річку Інгулець біля Дарівки, приблизно за 17 км на північний схід від Херсона.