Про це інформує пресслужба ДТЕК.
У компанії розповіли, що вчора, 4 січня, росіяни знову атакували одне з енергетичних підприємств “ДТЕК Енерго”, постраждалих немає.
Проте внаслідок ворожого обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.
У ДТЕК наголосили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. А також додали, що за останні місяці енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.
Варто зазначити, що напередодні Нового року російські загарбники також обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.
31 грудня ввечері російські війська продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. Тоді від ворожих обстрілів постраждав один з енергетичних об’єктів “ДТЕК Енерго”, внаслідок чого обладнання підприємства зазнало пошкоджень.
- 29 грудня окупанти знову здійснили масований ракетний обстріл по всій території України, внаслідок чого атак зазнав енергетичний об’єкт ДТЕК.
- За добу російські війська обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.