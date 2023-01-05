Російські армійці знову атакували одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", внаслідок чого пошкоджено обладнання теплової електростанції.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії розповіли, що вчора, 4 січня, росіяни знову атакували одне з енергетичних підприємств “ДТЕК Енерго”, постраждалих немає.

Проте внаслідок ворожого обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

У ДТЕК наголосили, що задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники. А також додали, що за останні місяці енергетичні підприємства “ДТЕК Енерго” були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Варто зазначити, що напередодні Нового року російські загарбники також обстріляли одну з ТЕС ДТЕК.

31 грудня ввечері російські війська продовжила здійснювати масовані терористичні атаки по цивільних та енергетичних об’єктах України. Тоді від ворожих обстрілів постраждав один з енергетичних об’єктів “ДТЕК Енерго”, внаслідок чого обладнання підприємства зазнало пошкоджень.