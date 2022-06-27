27 червня увечері ворог завдав ударів по Північній Салтівці та Немишлянському району Харкова. Повідомляється про 19 постраждалих, з них 4 дитини.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики надають всю необхідну допомогу пораненим, вже відомо про 4 загиблих. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.

Окупанти влучали по дворах, вулицях — виключно цивільній інфраструктурі, де лише цивільні жителі.

Синєгубов зазначив, що ворог свідомо тероризує цивільне населення. Він закликав усіх бути максимально обережними, без нагальної потреби не виходити на вулиці, а у разі сигналу тривогу — одразу йти до укриття.