Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Медики надають всю необхідну допомогу пораненим, вже відомо про 4 загиблих. Дані щодо кількості постраждалих оновлюються.
Окупанти влучали по дворах, вулицях — виключно цивільній інфраструктурі, де лише цивільні жителі.
Синєгубов зазначив, що ворог свідомо тероризує цивільне населення. Він закликав усіх бути максимально обережними, без нагальної потреби не виходити на вулиці, а у разі сигналу тривогу — одразу йти до укриття.
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