Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.
Атрошенко зазначив, що через безпосередньо близьке розташування зони бойових дій, у місті взагалі відсутня електроенергія. Відновити пошкоджені мережі немає змоги, оскільки місто постійно обстрілюють військові РФ.
“Якщо говорити про інфраструктуру – відсотків 60 знищено”, – наголосив міський голова.
За його словами, наразі розрахувати вартість та період відновлення міста не виявляється можливим.
Міський голова зауважив, що ступінь пошкоджень дуже різна: є пряме попадання величезної крилатої ракети в будинок – і немає півбудинку, а є потрапляння поруч з будинком міни невеликого калібру, водночас пошкоджено цими уламками теж півбудинку.
“40% житлового сектора приватних будинків знищено. Люди плачуть, коли бачать наше рідне місто, плачуть, бо місто має 1300-річну історію”, – зазначив Атрошенко.
Вадим Антрошенко закликав “кричати на весь світ” про те, що російські війська чинять у місті. Та наголосив на необхідності підтримати Чернігів, аби допомогти втримати російську навалу.
“Я впевнений на мільйон відсотків, що ми переможемо. Адже люди, котрі свідомо залишились під обстрілами дають неймовірну синергію. І тому я переконаний, що ми маємо об’єднатись, усі регіони і особливо ті, кого війна не торкнулась, аби досягти спільної мети”, – резюмував міський голова.
- Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко закликає центральну владу, а не здебільшого волонтерів, брати більше участі у вирішенні гуманітарних криз. У Чернігові через атаки військових РФ містянам обмежили видачу води до 10 літрів на особу.
- За даними Генерального штабу Збройних сил України, у РФ вже почали розуміти, що наявних сил та засобів недостатньо, аби утримати та обороняти тимчасово окуповані українські території.
- Також ракетні удари, бомбардування та інші атаки з боку російської армії спричиняють гуманітарні катастрофи в містах України. Одна з найбільших проблем – обмежений або відсутній доступ до питної води. Тому варто знати, як очищати її самостійно.