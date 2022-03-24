Внаслідок ударів російських військ у Чернігові знищено близько 60% об'єктів інфраструктури. 40% приватних будинків міста війська РФ "зрівняли з землею".

Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Атрошенко зазначив, що через безпосередньо близьке розташування зони бойових дій, у місті взагалі відсутня електроенергія. Відновити пошкоджені мережі немає змоги, оскільки місто постійно обстрілюють військові РФ.

“Якщо говорити про інфраструктуру – відсотків 60 знищено”, – наголосив міський голова.

За його словами, наразі розрахувати вартість та період відновлення міста не виявляється можливим.

Міський голова зауважив, що ступінь пошкоджень дуже різна: є пряме попадання величезної крилатої ракети в будинок – і немає півбудинку, а є потрапляння поруч з будинком міни невеликого калібру, водночас пошкоджено цими уламками теж півбудинку.

“40% житлового сектора приватних будинків знищено. Люди плачуть, коли бачать наше рідне місто, плачуть, бо місто має 1300-річну історію”, – зазначив Атрошенко.

Вадим Антрошенко закликав “кричати на весь світ” про те, що російські війська чинять у місті. Та наголосив на необхідності підтримати Чернігів, аби допомогти втримати російську навалу.