Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Також важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. Відомо, що на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.
Силами українських військ повернули під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Водночас знищили не менше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Наразі у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.
Спостерігається складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.
- Нагадаємо, що у центральну частину Умані влучив снаряд. Внаслідок цього загинула одна цивільна людина, ще п’ятеро перебувають в лікарні.
- Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський ухвалив усі необхідні рішення для захисту країни, Збройні Сили чинять активний спротив військам Російської Федерації, що здійснили віроломний напад на нашу державу.
- Також за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті Чугуєві (Харківська область) унаслідок обстрілів російської армії виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Не обійшлось без жертв.