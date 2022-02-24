Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. Зокрема зазначається, що противник був зупинений у Чернігівській області. Водночас повернули під контроль міста Маріуполь та Щастя.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Також важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил. Відомо, що на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки окупантів.

Силами українських військ повернули під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Водночас знищили не менше 6 літаків, 2 вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога. Наразі у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

Спостерігається складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.