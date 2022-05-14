Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі росіяни не можуть увійти на територію Дніпропетровської області, адже захист українських рубежів суттєво посилений.
“На варті нашого спокою — тисячі відважних українських воїнів, які здатні впоратися з усіма провокаціями ворога. Подяка кожному українському захиснику за службу, мужність та героїзм”, — написав Лукашук.
- Нагадаємо, вранці 12 травня російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).
- Також російські військові близько 6 разів обстріляли з міномета прикордонну Великописарівську громаду в Сумській області.
- Зокрема у Бучанській громаді постраждали від дій окупантів 1 354 будівлі. 1 230 з них — житлові будинки.