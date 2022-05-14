Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі росіяни не можуть увійти на територію Дніпропетровської області, адже захист українських рубежів суттєво посилений.

“На варті нашого спокою — тисячі відважних українських воїнів, які здатні впоратися з усіма провокаціями ворога. Подяка кожному українському захиснику за службу, мужність та героїзм”, — написав Лукашук.