Протягом 14 травня окупанти кілька разів з "Градів" обстріляли прикордонні території Криворізького району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Наразі росіяни не можуть увійти на територію Дніпропетровської області, адже захист українських рубежів суттєво посилений.