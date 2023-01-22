Росіяни обстріляли територію Херсонської області 49 разів. Військові РФ завдавали удари з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Херсон було атаковано 13 разів. Росіяни вели вогонь по житлових кварталах міста.