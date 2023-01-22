Про це повідомив у Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Херсон було атаковано 13 разів. Росіяни вели вогонь по житлових кварталах міста.
“Ворожі снаряди поцілили в державне підприємство, річпорт, хлібокомбінат та будинки містян”, – розповів він.
Протягом доби троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів.
Зазначимо, у ніч на 22 січня у Херсонській області пролунала серія вибухів. Російські війська застосували важку артилерію.
- Російські війська тричі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Під прицілом опинилася Марганецька громада.