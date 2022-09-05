На тимчасово окупованих територіях триває примусова мобілізація. У війську загарбників мобілізовані чоловіки підлягають дискримінації у порівнянні з російськими військовослужбовцями.

Про це інформує пресслужба Генштабу.

На тимчасово окупованих українських територіях триває примусова мобілізація. Українці стали для росіян “новим джерелом” поповнення втрат у живій силі.

Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.

Військовослужбовці 2 армійського корпусу відзначають систематичну дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Зокрема, вони нарікають, що не отримують певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.

Також мобілізованих з окупованих територій не надають якісного медичного забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.