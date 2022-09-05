Про це інформує пресслужба Генштабу.
На тимчасово окупованих українських територіях триває примусова мобілізація. Українці стали для росіян “новим джерелом” поповнення втрат у живій силі.
Нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць “виписувати” хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема і поранені під час бойових дій, які проходять лікування.
Військовослужбовці 2 армійського корпусу відзначають систематичну дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Зокрема, вони нарікають, що не отримують певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах.
Також мобілізованих з окупованих територій не надають якісного медичного забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу.
- Розпочалася сто дев’яносто четверта доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом минулої доби ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних удари по військових та цивільних об’єктах на території України.
- Президент Володимир Зеленський зазначив, що 4 вересня — річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, котрий не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував росіян, – захистом свого народу та своєї країни – України. Очільник країни переконаний, що з часом, вільне життя повернеться на український півострів.
- Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Українські війська просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області, а також закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.