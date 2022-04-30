Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

“Та я, трясця, думаю е*нути об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах*й, з трьома лямами. Або зах*ячить собі самому в ногу уламок, молотком забити?” — порадився один із окупантів зі своєю дівчиною.

Вона відповідає, що краще було б вистрілити собі в ногу. Однак російський солдат вже вивчив це питання і відповідає, що “так не прокотить”: “Це самостріл буде, так не можна!”.

“Ось такі “герої” прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії”, — йдеться у повідомленні.