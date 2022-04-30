Про це свідчать телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.
“Та я, трясця, думаю е*нути об якийсь кут собі руку і поїхати. Сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах*й, з трьома лямами. Або зах*ячить собі самому в ногу уламок, молотком забити?” — порадився один із окупантів зі своєю дівчиною.
Вона відповідає, що краще було б вистрілити собі в ногу. Однак російський солдат вже вивчив це питання і відповідає, що “так не прокотить”: “Це самостріл буде, так не можна!”.
“Ось такі “герої” прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії”, — йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, російський військовий у телефонній розмові з другом зізнався про величезні втрати особового складу РФ на війні в Україні. Він наголосив, що гинуть не тільки рядові бійці, а й високопоставлені командири.
- Також у перехопленій розмові російській окупант зізнається, що боїться наступати на Харківську область. Він сказав. що не хоче бути гарматним м’ясом.
- Також російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.