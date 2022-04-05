Окупаційні війська РФ готують масштабну провокацію у Маріуполі. Вони планують зібрати в одному місці тіла місцевих жителів, яких самі ж і вбили, та подати їх як жертв військових ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ зазначила, що російська сторона чинитиме спроби відвернути увагу міжнародної та внутрішньої спільноти від скоєних ними звірств у Бучі. Для цього в інформаційне поле “вкидають” брехню про нібито злочини українських захисників у Маріуполі.

Саме тому російські окупанти поширюють дезінформацію, що українські захисники нібито використовують мирних жителів як живий щит. Проте раніше надходила інформація, що таким займаються саме окупанти, як і залишають бойову техніку у житлових районах поблизу будинків, щоб ЗСУ їх не атакували через цивільних.

“Хоча це відверте марення. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах”, – заявили в СБУ.