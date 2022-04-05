Про це повідомляє Служба безпеки України.
СБУ зазначила, що російська сторона чинитиме спроби відвернути увагу міжнародної та внутрішньої спільноти від скоєних ними звірств у Бучі. Для цього в інформаційне поле “вкидають” брехню про нібито злочини українських захисників у Маріуполі.
Саме тому російські окупанти поширюють дезінформацію, що українські захисники нібито використовують мирних жителів як живий щит. Проте раніше надходила інформація, що таким займаються саме окупанти, як і залишають бойову техніку у житлових районах поблизу будинків, щоб ЗСУ їх не атакували через цивільних.
“Хоча це відверте марення. Насправді саме російські війська знищують маріупольців – ще на початку березня в місті вже були змушені ховати вбитих у братських могилах”, – заявили в СБУ.
- Нагадаємо, до України повертають військових РФ, котрі чинили звірства в Бучі. Російське командування не буде проводити ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.
- Після звільнення Київської області від російських окупантів і заходу туди журналістів, світ шокувала картина, яка панувала в ще нещодавно квітучому місті. Зруйновані будинки, знищені автомобілі, розбиті дороги та техніка, але найстрашніше – сотні тіл місцевих жителів.
- Відомо, що Європейський Союз створив з Україною спільну слідчу групу для збору доказів та розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства та готовий посилити ці зусилля, направивши слідчі групи на місця, щоб підтримати українську прокуратуру. Євроюст і Європол готові допомогти.
- Також у звільненому селі Мотижин, що у Київській області, виявили братську могилу мирних жителів. Російські військові зв’язували деяким полоненим руки і розстрілювали.
- Окрім цього, у російських ЗМІ почали відкрито закликати до етнічних чисток на території України. Вони закликають до масових репресій та називають українців “антиросійською конструкцією”.