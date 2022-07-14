Окупанти готуються до оборони у тимчасово окупованих Херсоні та Мелітополі. До міст звозять укріплення та військову техніку.

Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

До Херсону російські війська звозять бетонні укріплення для будівництва фортифікаційних споруд.

“Вони ще не здогадуються, що ці бетонні собачі будки їх не захистять, бо все, що зроблено руснею, зроблено, за старою доброю москальською традицією – з г#мна та палиць. Не забувайте, що вони крадуть. У тому числі й у себе, тому якість “округлих виробів” викликає великі підозри”, – зазначили військові.

12 липня у Мелітополі (Запорізька область) помітили рух колони із 40 одиниць російської військової техніки. Вона рушила з тимчасово окупованого Криму у бік Херсону. Противник перевозив пальне та боєприпаси, сказав мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, ЗСУ знають “кожну координату переміщення їхньої техніки”.

Міський голова Мелітополя зазначав, що у місті стали зміцнювати оборону. Окупанти готуються до наступу Збройних сил України. Зокрема вони накопичують запаси харчових продуктів, воду та заклеюють вікна. Таке завдання отримали колаборанти та ті, кого вони призначили керівниками закладів охорони здоров’я.

Іван Федоров додав, що нещодавно місцевих жителів не пропускали через блокпост у Василівці. Окупанти користуються людьми як “живим щитом”, щоб передислокуватися на теренах фронту.