Українська розвідка оцінює, що російські військові розширюють свої плани вести тривалішу війну – аж до осені, хоча формування і резерви російських військ, ймовірно, залишаються поганими.

Про це інформує пресслужба Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький заявив, що ГУР отримав підтверджену інформацію про те, що російські війська продовжили планування війни на наступні 120 днів до жовтня 2022 року.

Скібіцький сказав, що російські сили коригують план. залежно від їхніх успіхів на Донбасі та зазначив, що російський Генштаб майже щомісяця змінює їхні плани вторгнення.

Заява Скібіцького, ймовірно, свідчить про те, що Кремль, як мінімум, визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні, і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись виправити початкові недоліки вторгнення в Україну.

Скібіцький також стверджував, що російські сили мають у резерві додатково 40 батальйонних тактичних груп (БТГ), після того, як вони вже перекинули в Україну 103 БТГ. Малоймовірно, що ця доповідь означає, що російські сили зберігають у Росії 40 повноцінних і ефективних БТГ. Ймовірно, йдеться про невеликі групи людей, зібрані разом з інших підрозділів. Крім того, російські військові навряд чи будуть тримати таку значну частину своїх сил у резерві через триваючу нестачу живої сили в існуючих передових частинах.