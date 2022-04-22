Український журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов опублікував розмову російських військових, які віддають накази масово вивозити тіла вбитих ними мешканців Маріуполя.

Про це йдеться в оприлюдненому записі розмов військових РФ у Маріуполі.

Так звані “бригади зачистки” вивозять тіла загиблих, після чого в околицях міста з‘являються величезні братські могили.

По всьому місту росіяни у мішках збирають тіла українців: біля розбомбленого Драматичного театру, біля під’їздів обстріляних будинків.