Про це йдеться в оприлюдненому записі розмов військових РФ у Маріуполі.
Так звані “бригади зачистки” вивозять тіла загиблих, після чого в околицях міста з‘являються величезні братські могили.
По всьому місту росіяни у мішках збирають тіла українців: біля розбомбленого Драматичного театру, біля під’їздів обстріляних будинків.
“Трактор потрібен для двохсот. Взяти мішки і їхати на Драмтеатр”, — йдеться у повідомленні військового.
- Нагадаємо, українські захисники з полку “Азов” повідомили, що в оточеному російськими окупантами Маріуполі помітили ворожі танки з позначкою “V”. Такі ж танки перебували у Бучі на Київщині, коли місто було окуповане росіянами.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що російські солдати захоплять металургійний комбінат “Азовсталь” 21 квітня.
- Натомість президент держави-агресора РФ Володимир Путін наказав скасувати штурм металургійного комбінату “Азовсталь”, оскільки вважає його “недоцільним”.