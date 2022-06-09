У Херсонській області окупанти використовують для мінування боєприпаси 50-х років минулого століття. Російські військові намагаються зупинити наступ ЗСУ.

Про це повідомило ГУ розвідки МО України

Росіяни терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження. Розвідка з’ясувала, що до окупантів прибула колона російських військових вантажівок з мінами.

Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області. Спочатку їх планували знищити, але російське командування привласнило кошти на утилізацію. Тому міни скерували на фронт в Україну.

Через те, що мінам близько 70 років чи більше — при спробі встановити загородження підірвалося кілька саперів. Загинули військові з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських військ. У РФ кваліфікували їх як нещасний випадок.

Зазначимо, що вранці 9 червня окупанти обстріляли село Твердомедове Херсонської області. Внаслідок ворожого вогню поранення отримали двоє мирних мешканців.