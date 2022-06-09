Про це повідомило ГУ розвідки МО України

Росіяни терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження. Розвідка з’ясувала, що до окупантів прибула колона російських військових вантажівок з мінами.

Боєприпаси зберігалися на складах у Ростовській області. Спочатку їх планували знищити, але російське командування привласнило кошти на утилізацію. Тому міни скерували на фронт в Україну.

Через те, що мінам близько 70 років чи більше — при спробі встановити загородження підірвалося кілька саперів. Загинули військові з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських військ. У РФ кваліфікували їх як нещасний випадок.

Зазначимо, що вранці 9 червня окупанти обстріляли село Твердомедове Херсонської області. Внаслідок ворожого вогню поранення отримали двоє мирних мешканців.