Російські військові можуть готувати ракетний обстріл на 24 лютого — ОК «Південь»

Російські військові можуть готувати масовану ракетну атаку по Україні на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Про це повідомили під час етеру національного марафону.

Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зауважила, що зазвичай росіяни роблять двотижневі проміжки між атаками, тому наступна може відбутися на річницю.

Нині продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами “Калібр”. Росіяни тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування. Ймовірно вони проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

“Якщо говорити про (часовий проміжок – ред.) від одного масованого удару до іншого – це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки – ред.) – це якраз 24 лютого. Пам’ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові”, — сказала Наталія Гуменюк.

Обстріл може бути масованою атакою, комбінованою або як точкові удари.