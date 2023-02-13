Російські військові можуть готувати ракетний обстріл на 24 лютого — ОК «Південь»

Про це повідомили під час етеру національного марафону.
Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зауважила, що зазвичай росіяни роблять двотижневі проміжки між атаками, тому наступна може відбутися на річницю.
Нині продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами “Калібр”. Росіяни тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування. Ймовірно вони проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.
“Якщо говорити про (часовий проміжок – ред.) від одного масованого удару до іншого – це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки – ред.) – це якраз 24 лютого. Пам’ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові”, — сказала Наталія Гуменюк.
Обстріл може бути масованою атакою, комбінованою або як точкові удари.
“Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам’ятаймо про те, що вони частіше грають м’язами”, — зазначила речниця.
- Російські військові утримують в Чорному морі ракетоносії, які несуть вісім ракет типу “Калібр”. Через них існує ймовірність завдання точкових ударів по Україні.
- Протягом п’ятниці 10 лютого російські військові випустили по території України понад 100 ракет. За даними Генштабу, 61 з них – збито.
- Внаслідок 14-ї масованої ракетної атаки російських військ пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, також двоє працівників станцій зазнали поранень.