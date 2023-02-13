російсько-українська війна
10:36 Російські військові можуть готувати ракетний обстріл на 24 лютого — ОК «Південь»
10:30 Колишній прем‘єр-міністр Італії звинуватив Зеленського у початку війни
10:07 «Просто вижити»: бійці ПВК «Вагнер» розповідають подробиці битв на сході України
09:05 Харківщина: у Вовчанську внаслідок артобстрілу поранення отримав 47-річний чоловік
08:37 Втрати ворога: українські воїни ліквідували понад 138 тисяч російських окупантів
07:32 13 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:07 Хмарно з проясненнями та без істотних опадів: прогноз погоди на 13 лютого
01:02 Китай розгортає політичне шпигунство – глава німецької розвідки
00:19 Президентом Кіпру обрали Нікоса Христодулідіса – перемогу забезпечили 52% голосів

12 лютого

23:52 Посол України у Великій Британії про коливання Заходу щодо винищувачів: «Це те, що ми чули відносно танків»
23:23 На 13 лютого відсутні ліміти енергоспоживання, проте відключення все ж можуть задіяти – Yasno
22:14 У Німеччині закликали справедливо розподіляти вимушених переселенців з України
21:46 В ООН визнали недостатню підтримку постраждалих від землетрусів у Сирії з боку організації
20:47 Дональд Трамп розкритикував творчість Ріанни у соцмережі напередодні її виступу на Супербоулі-2023
20:15 Росіяни посилюють своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках – Генштаб
19:56 Економічні втрати від землетрусів у Туреччині оцінюють у $84 мільярди – Bloomberg
19:29 Швейцарський банк Credit Suisse заблокував $19 мільярдів російських активів
17:51 У Туреччині видали ордери на арешт особам, причетним до неякісної забудови у зоні землетрусів
17:19 Росіяни погіршують ситуацію на Запорізькій АЕС – міністр енергетики
16:39 Столтенберг хоче залишити посаду генсека НАТО без продовження терміну повноважень
16:13 Balenciaga випустила взуття, яке імітує дерев’яне покриття
15:42 У Херсонській області на міні вибухнув автомобіль: загинули двоє людей
15:11 Музей Metropolitan у Нью-Йорку визнав українськими художниками Рєпіна та Айвазовського
14:55 Психологічна стійкість, критичне мислення, креативність – навички, які допоможуть бути ефективними під час війни
14:34 Зеленський запровадив санкції РНБО проти майже 200 росіян терміном на 50 років
14:11 Росія поступово осушує Каховське водосховище – NPR
13:57 У Києві та чотирьох областях можливі аварійні відключення за умов перевищення лімітів споживання — «Укренерго»
13:39 Японія збільшить підтримку проєктів ЮНЕСКО, зокрема для України

Російські військові можуть готувати ракетний обстріл на 24 лютого — ОК «Південь»

Російські військові можуть готувати масовану ракетну атаку по Україні на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

Понеділок, 13 лютого 2023, 10:36
Підтримати

Про це повідомили під час етеру національного марафону.

Речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зауважила, що зазвичай росіяни роблять двотижневі проміжки між атаками, тому наступна може відбутися на річницю.

Нині продовжують перебувати на службі два підводних ракетоносії, споряджені до 8 ракетами “Калібр”. Росіяни тримають напоготові ще надводні ракетоносії, які перебувають в пунктах базування. Ймовірно вони проходять переспорядження і готуються до наступного виходу.

“Якщо говорити про (часовий проміжок – ред.) від одного масованого удару до іншого – це, як правило, до двох тижнів. Можемо зауважити, що від попередньої до наступної (масованої атаки – ред.) – це якраз 24 лютого. Пам’ятаючи про тяжіння ворога до сакральних дат, треба бути напоготові”, — сказала Наталія Гуменюк.

Обстріл може бути масованою атакою, комбінованою або як точкові удари.

“Як правило, пуски з підводних човнів ускладнені в виявленні. Таким чином ворог може тероризувати місцеве населення загрозою цих ударів. Пам’ятаймо про те, що вони частіше грають м’язами”, — зазначила речниця.

Теги: масована атака росіян, масований ракетний обстріл, масовані обстріли, Наталія Гуменюк, носії калібрів, ОК "Південь", ракети "Калібр", російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook