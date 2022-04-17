Російські військові можуть готуватися до висадки десанту у Маріуполі. Ворог продовжує свої намагання захопити заблоковане місто.

Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в етері телемарафону.

“Можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється”, – зазначила Маляр.

Минулої доби військові РФ завдавали по місту авіаудари та намагались штурмувати район морського порту.

Водночас оборонці Маріуполя не дозволяють просуватись росіянам углиб інших територій України.

Раніше у Генштабі також попередили, що є ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.