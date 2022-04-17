Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в етері телемарафону.
“Можливо, ворог готується до десантно-морської операції. Але ця інформація ще перевіряється”, – зазначила Маляр.
Минулої доби військові РФ завдавали по місту авіаудари та намагались штурмувати район морського порту.
Водночас оборонці Маріуполя не дозволяють просуватись росіянам углиб інших територій України.
Раніше у Генштабі також попередили, що є ймовірність того, що росіяни готують висадку десанту з моря.
- Нагадаємо, директор департаменту транспорту та зв’язку Маріупольської міськради Василь Клат розповів, чому була зірвана евакуація мешканців міста.
- Також стало відомо, що російські окупанти, які частково контролюють Маріуполь, змушують місцевих мешканців розбирати завали у місті. Тим, хто погодиться, обіцяють видати їжу.
- Окрім цього, радник мера Маріуполя заявив, що російські окупанти перетворюють місто на гетто для українців. Загарбники змушують місцевих жителів вдягати ворожу білу стрічку, щоб зробити їх “приманкою” для снайперів Збройних сил України.